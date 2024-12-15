Правительственная делегация посетила угледобывающие предприятия Кузбасса

В рамках рабочего визита в Кузбасс правительственная делегация, в которую входят заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр транспорта РФ Роман Старовойт, заместители министров финансов, энергетики, образования России посетили угледобывающие предприятия в Ленинске-Кузнецком и Кемеровском муниципальном округе.

– Угольная промышленность — основной вид деятельности экономики Кузбасса, регион — лидер в стране по угледобыче. Уголь еще долго будет использоваться. У нас действует программа развития угольной отрасли, это одна из основных сфер топливно-энергетического комплекса, — подчеркнул Александр Новак.

В Ленинске-Кузнецком правительственная делегация посетила шахту им. А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс», предприятие входит в состав «Шахтоуправления им. Анатолия Дмитриевича Рубана». Для гостей был организован спуск в забой.

– Сейчас на предприятии работают почти полторы тысячи человек. Только в прошлом году шахтеры подняли на-гора 2,5 млн тонн угля, в этом году они планируют добыть 3 млн тонн угля. Шахта является одной из передовых в Кузбассе по применению современных технологий. В диспетчерском пункте специалисты контролируют все параметры: от уровня газов под землей до местонахождения каждого конкретного горняка, — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На предприятии используется современное очистное оборудование производительность до 29 тысяч тонн в сутки, проходческие комбайны с темпами проведения от 200 до 400 п.м. в месяц. Добывается уголь марки Д. По результатам ежегодного областного конкурса «Кузбасс — угольное «сердце» России» шахта имени А.Д. Рубана одержала победу в номинации «Шахта — 2024».

Еще одним объектом посещения стало АО «Черниговец» в Кемеровском муниципальном округе. Предприятие ведет добычу энергетического и коксующегося угля открытым и подземным способом. Численность сотрудников составляет около 3,2 тысячи человек. Гости осмотрели разрез «Черниговский», пообщались с работниками предприятия. Годовая производственная мощность разреза «Черниговец» составляет 6 млн тонн.

Как отметил Илья Середюк, АО «Черниговец» — первое угледобывающее предприятие в России, которое еще в 2002 году внедрило автоматизированную систему диспетчеризации с использованием спутниковой связи GPS-ГЛОНАСС. Она позволяет в режиме реального времени осуществлять контроль и мониторинг ключевых параметров (количество рейсов и объем перевезенной горной массы, расстояние транспортирования горной массы, расход дизельного топлива, загрузка автосамосвалов, скорость движения, давление в шинах, простои оборудования и пр.). В ключевых точках установлены камеры промышленного телевидения высокого разрешения с 36-кратным увеличением. Это обеспечивает визуальный непрерывный мониторинг и контроль ведения горных работ.

На разрезе «Черниговец» установлено два радиолокационных радара SSR CroundProbe, осуществляющие непрерывный геодинамический мониторинг состояния массива и бортов карьера. Опыт АО «Черниговец» теперь используют на многих разрезах Кузбасса.