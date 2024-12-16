Вице-премьер Александр Новак провел в Кузбассе совещание по социально-экономическому развитию региона. В нем приняли участие Министр экономического развития Максим Решетников, Министр транспорта Роман Старовойт, губернатор Кузбасса Илья Середюк, руководители крупных угольных компаний. Обсуждались поставки угля на внутренний рынок и на экспорт, повышение надежности энергетической инфраструктуры, развитие инвестиционных проектов.

«По поручению Председателя Правительства мы сегодня работали в Кемеровской области, посетили ряд предприятий, в том числе шахту, разрез, пообщались с коллективами, руководителями угольных компаний — для Кузбасса эта отрасль основная с точки зрения ее экономики. В целом для угольной отрасли нашей страны Кемеровская область является ключевой, здесь добывается половина угля России. Сегодня угольная отрасль испытывает определенные трудности, связанные с падением цен и невозможностью вывезти в полном объеме уголь на экспортные рынки, поэтому было важно оценить текущую ситуацию и вместе выработать шаги для стабилизации, чтобы регион продолжал развиваться. Мы обсудили вопросы экспорта угля в 2025 году, можно сказать, что он не будет ниже показателей 2024-го», — сказал Александр Новак.

Губернатор Илья Середюк отметил, что программа визита была посвящена тому, что было сделано в Кузбассе по программе социально-экономического развития, которая заканчивается в декабре 2024 года. Также были обсуждены мероприятия, которые планируется включить в программу до 2030 года.

«Экономика региона переживает непростые времена, для нас важно, что эти сложности мы проходим не одни. Мы чувствуем поддержку первых лиц государства, Правительства страны, особенно ключевых министерств, которые непосредственно влияют на экономику Кузбасса», — сказал глава региона.

Александр Новак отметил высокие темпы социально-экономического развития Кузбасса и подчеркнул, что Правительство РФ вместе с федеральными органами исполнительной власти будет содействовать реализации программы до 2030 года, которая должна быть принята в ближайшее время.