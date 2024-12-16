Ведущий симфонический коллектив Кузбасса по приглашению китайской стороны даст 18 концертов в крупнейших залах и арт-центрах Китайской Народной Республики. В исполнении сибирских музыкантов под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов, профессора Центральной Пекинской консерватории Тао Линя прозвучат произведения Чайковского и Штрауса.

Гастрольный тур стартует 19 декабря в Пекине, затем оркестр посетит города Сучжоу, Чэнду, Шанхай, Няньин, Фучжоу, Чанша и другие. Всего в гастрольной карте — 12 городов Китайской Народной Республики.

В Шанхае, крупнейшем финансовом и культурном центре Китая, Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса даст пять концертов. В Новый год артисты выступят с двумя концертами в «зеленой» столице Китая — городе Наньнин. Заключительное выступление состоится в Пекине. На родину Губернаторский симфонический оркестр вернется 8 января.

Напомним, кузбасский симфонический коллектив с 2000 года регулярно гастролирует по городам Китайской Народной Республики и уже обрел своих почитателей и поклонников в Поднебесной. В свою очередь молодые талантливые исполнители из Китая не раз выступали на сцене филармонии в программах с оркестром.

В этот раз гастроли пройдут на стыке двух знаменательных событий: завершения Года культуры Китая в России и начала Года культуры России в Китае.