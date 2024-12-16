14 декабря в Кузбасском центре «ДОМ ЮНАРМИИ» состоялись Областные соревнования мобильных роботов, организованные для обучающихся образовательных организаций региона. Соревнования, в которых приняли участие более 70 обучающихся, проходили дисциплинах «Кегельринг» и «Чертежник».

В рамках дисциплины «Кегельринг» участники должны составить программу для своего робота таким образом, чтобы он за наиболее короткое время, не выходя более чем на 5 секунд за пределы ринга, вытолкнул расположенные в нем кегли. Задание для испытаний в дисциплине «Чертежник» – собрать и запрограммировать робота с механизмом опускания и поднятия маркера, способного оставлять след в виде нарисованной линии.

Участники продемонстрировали свои навыки в создании и программировании мобильных роботов, показали отличные результаты на всех этапах соревнований.

По итогам соревнований места в общекомандном зачете распределились следующим образом:

1 место – команда обучающихся ГАУДО «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ», (педагог: Макаренко Данила Александрович);

2 место – команда обучающихся Детско-юношескогоцентра «Орион» города Новокузнецк, (педагог: Брагина Александра Сергеевна); команда обучающихся Центрадополнительного образования детей Мариинского муниципального округа, (педагоги: Кнутова Анастасия Сергеевна, Кудро Алексей Юрьевич);

3 место – команда обучающихся Дома детского творчества города Киселевка, (педагоги: Кожакарова Ольга Фаритовна, Скакун Анна Андреевна).

Сегодня в большинстве образовательных организаций региона реализуют программы и курсы по робототехнике в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности. Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» проводит соревнования по робототехнике уже более 10 лет, также здесь реализуется программа дополнительного образования по данному направлению.