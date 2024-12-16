В театре филиала РГИСИ в г.Кемерово состоялась премьера студенческого спектакля «Алиса в стране чудес» с тифлокомментированием для слабовидящих зрителей.

В вузе продолжается реализация грантового проекта «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт». Первыми зрителями новогодней постановки стали юные воспитанники …. учреждения. Тифлокомментатор высшей категории Инна Леонова в режиме онлайн через персональные наушники передавала ребятам полное описание обстановки, пространства и действий персонажей.

Кроме того, в рамках благотворительной акции «Эстафета добра» кемеровские предприниматели смогли организовать показ спектакля для детей, оставшихся без попечения родителей, подопечных коррекционных школ и детских домов.

«Алиса в стране чудес» — причуды в лицах и небылицах по мотивам знаменитой сказки Л. Кэрролла стала первой большой постановкой для студентов третьего актёрского-режиссёрского курса театра кукол (мастер М. Александрова).

Благодаря слаженной работе команды во главе с автором инсценировки и режиссёром спектакля Марией Александровой, художником-постановщиком Николаем Вагиным и художником по костюмам Василисой Шокиной сцена учебного театра на полтора часа превратилась в волшебный мир с ярким визуалом, красочными костюмами-трансформерами, театром теней, анимацией, музыкальными спецэффектами и великолепными актёрскими перевоплощениями.

Напомним, учебный театр филиала на сегодня является самой современной в Кузбассе сценической площадкой. Он полностью оборудован для приёма лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. Теперь уникальные студенческие спектакли доступны и для людей с нарушениями зрения.

Всего по программе запланировано 15 показов по трем постановкам. Феерическое путешествие маленькой девочки Алисы можно увидеть до 24 декабря.