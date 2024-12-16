Входить в Новый год с долгами считается плохой приметой. Поэтому Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Кемеровской области во избежание пени, госпошлин и исполнительских сборов рекомендует кузбассовцам как можно быстрее проверить все свои расчеты и погасить задолженность.

– 2 декабря 2024 года наступил срок уплаты имущественных налогов за 2023 г. Суммы неуплаченных налогов стали задолженностью, в отношении которой налоговым органом будут применены меры принудительного взыскания, – напомнили в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №14 по Кемеровской области – Кузбассу.