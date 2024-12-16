Национальный центр «Россия» призван служить сохранению и развитию духовных ценностей, традиционных устоев и исторической памяти. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».

Глава государства подчеркнул, что амбициозная программа развития страны опирается на мощную всенародную поддержку. Он отметил важность солидарности и сплоченности граждан, их веры в страну и победу, которая, по его словам, основана на общем понимании коренных интересов России, стремлении обеспечить безопасность Родины и защитить историческую память, духовность и традиции.

Национальный центр «Россия» был учреждён по инициативе президента Владимира Путина с целью сохранения наследия одноимённой выставки, проходившей с ноября 2023 года по июль 2024 года на ВДНХ.