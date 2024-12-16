На торжественном мероприятии губернатор Кузбасса Илья Середюк вручил награды строителям Северо-Западного обхода города Кемерово, также были отмечены деятели культуры, сотрудники образовательных учреждений, силовых ведомств, социальных организаций, талантливая и активная молодежь региона.

За заслуги в отрасли дорожного хозяйства, строительство и ввод в эксплуатацию Северо-Западного обхода города Кемерово орденом «За обустройство Земли Кузнецкой» награждены АО «Кемеровоспецстрой» и ООО «СДС-Строй».

За профессиональное мастерство, большой личный вклад в развитие театрального искусства Кузбасса и в связи с празднованием 90-летия со дня основания Театра драмы Кузбасса имени А.В. Луначарского почетным знаком «Золотой знак «Кузбасс» отмечены почетный работник культуры Кузбасса, заместитель директора Нина Гаврилова и заслуженный артист Российской Федерации Юрий Темирбаев. Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени вручена народной артистке Российской Федерации Лидии Цукановой. Медаль «За служение Кузбассу» получила почетный работник культуры Кузбасса Наталья Амзинская, также наградой отмечен Театр драмы Кузбасса имени А.В. Луначарского.

За большой вклад в приумножение духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание подрастающего поколения и в связи с 20-летием Кемеровского отделения межрегиональной детской общественной организации «Братство православных следопытов» Благодарность губернатора Кузбасса объявлена 4 сотрудникам образовательных учреждений региона.

Также были вручены медали Николая Масалова, «За особый вклад в развитие Кузбасса» II и III степени, «За служение Кузбассу», «За бизнес во имя созидания», «За веру и добро».

Медали «Надежда Кузбасса» получили 15 человек — призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2024 года, а также выпускники общеобразовательных учреждений Кузбасса, получившие 100 баллов по итогам единого государственного экзамена и поступившие в учреждения высшего образования, расположенные на территории региона. Еще одна выпускница отмечена Почетной грамотой губернатора Кузбасса.