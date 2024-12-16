Ветераны боевых действий региона ведут активную общественную деятельность, в том числе встречаются с молодежью.

Например, в Кемерове в школе № 28 в рамках проекта «Патриоты России — диалог поколений» представители Росгвардии, участники СВО и других локальных конфликтов встретились со школьниками, поделились воспоминаниями о днях службы, ответили на вопросы детей о преодолении трудностей, взаимодействии с товарищами, а также о дружбе, взаимовыручке и тактических приемах.

В Государственной библиотеке Кузбасса для детей и молодежи представителям молодого поколения презентовали второй сборник поэзии и прозы «Нет уз святее товарищества». В книгу вошли стихи, воспоминания, полевые заметки, личные истории защитников Отечества и их семей, рассказы о подвигах, военных буднях, военных медиках, боевой технике, о родном доме, родителях. Первый сборник произведений «Жизнь за други своя» вышел в феврале 2024 года. Инициатором выпуска обеих книг является фонд «Защитники Отечества», редактором выступил писатель Захар Прилепин. Ребята послушали стихи из сборника, пообщались с сотрудником Росгвардии и участником спецоперации Андреем Куприяновым.

В Полысаеве на встрече в рамках проекта «Время героев» защитники Отечества рассказали ребятам о днях, проведенных на передовой, о своих товарищах, ответили на вопросы. Кроме того, участники мероприятия посмотрели фильм «28 панфиловцев».

Напомним, в Кузбассе продолжается работа правительства региона и фонда «Защитники Отечества» по комплексной поддержке ветеранов спецоперации и их семей. В ходе еженедельного совещания социальных координаторов фонда обсуждались актуальные вопросы оказания помощи бойцам и их семьям, в том числе участие родных и близких защитников в новогодних мероприятиях, алгоритм оказания им социальной поддержки. По итогам совещания социальным координаторам были даны соответствующие поручения.