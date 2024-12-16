В преддверии нового года Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Академия» продемонстрировал зрителям результаты своих усердных тренировок, репетиций и творческих поисков.

«Творческий концерт «ГРАНД» — это подведение итогов прошедшего учебного года и постановка задач в году наступающем. Здесь мы представили более 20 номеров разных форм и направлений – это дуэты и соло, групповые танцы и малые формы, народные, стилизованные, эстрадные танцы, современная хореография разных стилей от контемпорари до свободной пластики, стрит-дэнс» — рассказала руководитель Образцового самодеятельного коллектива ансамбль танца «Академия» Ирина Богдан.

В январе 2025 года будет 30 лет, как руководитель «Академии» Ирина Богдан в профессии. За это время она подготовила и выпустила несколько поколений талантливых юных танцоров, среди которых немало тех, для кого хореография стала делом жизни. Ирина Григорьевна постоянно повышает квалификацию, находит новые идеи и направления для творчества.

Многие из представленных номеров уже успели стать лауреатами различных степеней и обладателями гран-при на международных фестивалях детского творчества, в которых коллектив принимал участие в 2024 году.

На Всероссийском конкурсе по хореографическому мастерству «Гжельские узоры», который проходил в Екатеринбурге, киселевчане четырежды стали Лауреатами 1 степени в номинации «народный танец», Лауреатами 1 степени в номинации «классический танец», привезли ещё четыре награды 2 и 3 степени (всего 9).

Из Москвы с V Международного фестиваля — конкурса народной культуры «РУССКОЕ ДИВО», организованного Российским домом народного творчества им. В. Д. Поленова, киселевский коллектив вернулся с тремя дипломами Лауреатов 1 степени и Благодарственным письмом.

На Всероссийском фестивале — конкурсе любительских творческих коллективов «Культура – это мы!», в рамках национального проекта «Культура», дважды стали Лауреатами 3 степени.

XXII Международный конкурс — фестиваль музыкально — художественного конкурса «Сокровища Карелии», который проходил в Петрозаводске принёс киселевчанам 10 наград: пять Дипломов Лауреатов 1 степени, шесть Дипломов Лауреатов 2 степени и Диплом Лауреатов 3 степени.

Неоднократно коллектив был отмечен на уровне области. Сегодня девять юных дарований «Академии» являются степендиатами муниципального фонда, ещё двадцать четыре, по результатам 2 полугодия, получат губернаторскую премию.