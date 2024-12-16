Шесть участников программы «Время героев» стали членами Высшего совета, четыре участника пополнили состав Генерального совета. Обновленный состав был озвучен на XXII съезде.

«Важно, чтобы наши парни были заняты добрыми, хорошими делами. И тогда страну ждёт процветание в экономическом плане и в плане безопасности. Потому что у руля нашей партии будут стоять бойцы. Ведь мы прошли боевые действия. Война – это жёсткий и быстрый экзамен на состоятельность, на грамотность и на любовь к Родине», – подчеркнул Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артём Жога на дискуссионной площадке «Элита страны. Участники СВО».

Государственная программа «Время героев» нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих. Проект готовит военных к работе в органах власти и госкомпаниях. Власть готова после соответствующего обучения и повышения квалификации доверить им ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении, в управлении регионами и на предприятиях.

Сенатор РФ, Герой России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин отметил, что участникам, ветеранам СВО очень важно воспользоваться инструментами, которые предоставляет «Единая Россия»:

«Это — Высшая партийная школа, другие кадровые лифты. «Единая Россия» – состоявшаяся партия с большинством на всех уровнях, от муниципального, регионального до федерального. Она является инструментом, на который опирается Владимир Путин, инструментом, который делает государство более сильным, жизнь людей – более тщательно организованной».