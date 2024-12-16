17 декабря в Екатеринбурге пройдет VI Медиафорум “Герой Будущего Времени. Молодежь о важном” . Форум пройдет при поддержке Полномочного представителя Президента РФ по Уральскому федеральному округу Артёма Жоги и Правительства Свердловской области.

В стенах Дворца Молодежи соберутся руководители медиахолдингов и СМИ, представители власти и общественности, ректора ВУЗов, молодежь, представители народов Урала из шести регионов

Уральского федерального округа, участники Специальной военной операции, деятели культуры и образования. Среди наставников также будут представители Регионального Медиахолдинга «Кузбасс»

В открытых разговорах и сессиях студенты и молодежные лидеры сформулируют вопросы и предложения к представителям общественности, власти и медиаиндустрии. Именно в рамках открытых форумов «Герой будущего времени. Молодежь о важном» юные активисты смоделируют свое представлениео будущем. Расскажут, каким они видят свое завтра, и вместе

с наставниками обсудят новые инструменты для создания патриотического контента. Узнают, как разбираться в информации и как растить будущих героев страны.

Форум доступен для всех регионов Уральского федерального округа. Регистрация и вся подробная информация доступна на сайте.

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