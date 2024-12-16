В поселке Ясная Поляна Прокопьевского округа открылась обновленная школа на 200 мест, сообщает губернатор Илья Середюк в своем telegram-канале. За полгода в школе полностью отремонтировали кровлю, фасад, внутренние помещения и все инженерные сети.

– Здесь будут реализовывать уникальный профориентационный проект «Агрошкола». Для подготовки будущих агрономов на территории учреждения построили круглогодичную теплицу, где ребята смогут экспериментировать с выращиванием разных сортов овощей. В старших классах дети будут изучать «Агроэкологию», «Агротехнику», «Ландшафтный дизайн», «Агроинженерию» и «Агробиологию». Новые знания они смогут сразу применять в рамках учебно-производственной практики на предприятиях сельского хозяйства, – сказал Илья Середюк.

Он также напомнил, что с 2018 года по региональной программе «Моя новая школа» и федеральной программе «Развитие образования» в Кузбассе капитально отремонтировали 49 школ.