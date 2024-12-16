После ремонта в Краснобродском открылась детско-юношеская спортивная школа, сообщает губернатор Илья Середюк в своем telegram-канале.

– Краснобродская ДЮСШ подготовила немало победителей различного уровня. Только за последнее десятилетие ее воспитанники более 20 раз становились победителями и призерами соревнований. Сейчас здесь тренируются более 400 ребят. Уверен, в таких условиях мы воспитаем новых чемпионов, – сказал губернатор.

Он отметил, что в здании обновили инженерные сети, привели к современным стандартам зал для настольного тенниса, игровой и тренажерный залы, раздевалки, пункт проката и душевые. Теперь в комфортных условиях смогут заниматься не только юные спортсмены, но и все жители поселка, которые вечерами приходят сюда укрепить здоровье.