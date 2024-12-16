Зампредседателя Правительства РФ Александр Новак провел совещание по разработке и реализации мер поддержки угольной отрасли на территории шахтоуправления им. А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»

Правительственная делегация во главе с заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком и губернатором Кузбасса Ильей Середюком провели совещание о мерах по развитию угледобывающей отрасли, а также социально-экономическом развитии Кузбасса.

В работе также приняли участие Министр экономического развития РФ Максим Решетников и Министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Визит на шахтоуправление им. А.Д. Рубана начался со знакомства с работой диспетчерского пункта предприятия. Именно здесь специалисты круглосуточно контролируют ведение горных работ – от мониторинга уровня газа под землей до местонахождения каждого конкретного горняка на участке.

Затем состоялось посещение очистного забоя шахты, входящей в состав шахтоуправления, где Зампред Правительства высоко оценил современное очистное оборудование и пообщался с горнорабочими. Коллектив этого предприятия слаженный и не раз становился лидером различных производственных соревнований и ставил мировые и российские рекорды в угледобыче.

После спуска в шахту состоялось совещание о мерах развития угольной отрасли, в котором также приняли участие представители угледобывающих компаний Кузбасса. Ключевой темой обсуждения стала реализация мер поддержки угольной отрасли, согласно разработанной стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

Александр Новак и Илья Середюк также побывали в столовой предприятия, где за обедом пообщались с шахтерами. В беседе были подняты такие темы, как перспективы развития шахтёрских городов и угольных предприятий, престиж горняцкой профессии и привлечение молодежи в угольную отрасль.

Как отметил заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, уголь останется востребован как на внутреннем рынке, так и в зарубежных странах, поэтому у отрасли большое будущее. Министр транспорта Роман Старовойт, который сегодня впервые побывал в забое, отметил, что труд горняков по-настоящему героический. Ведомство будет искать возможности решения проблемы вывоза угля в восточном направлении.