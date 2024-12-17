В Кузбассе в рамках программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» было реализовано пять мероприятий, четыре из которых — в сфере водоснабжения, одно — в строительстве очистных сооружений.

«Благодаря взаимодействию с «Фондом развития территорий» нам удается решать серьезные задачи по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Кузбасса, внедрять новые технологии, автоматизировать процессы, строить очистные сооружения и многое другое. В общей сложности в реализацию пяти крупных проектов в этом году вложено 754 млн рублей. Это средства Фонда, регионального и местного бюджетов», — рассказал министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Дмитрий Киселев.

Так, за счет средств фонда было построено около 28 км трубопроводов. Завершено строительство сети водоснабжения в новокузнецком поселке Абагур. Теперь централизованным водоснабжением обеспечены детский сад №35, поликлиника, котельная Абагур Лесной № 2, библиотека, а также жители 28 многоквартирных домов и 41 частного дома. В целом качественную воду получают около 1 000 человек.

В 2024 году завершены мероприятия по строительству 8 км сетей водоснабжения диаметром 110 мм в микрорайоне Телеуты Новокузнецка. Благодаря реализации данного мероприятия централизованным водоснабжением питьевого качества будут обеспечены около 900 человек.

Строительство магистрального водопровода от Карайского водозабора до района Камешек Междуреченского муниципального округа позволило улучшить качество предоставления коммунальных услуг для более чем 1 100 человек. Общая протяженность построенной водопроводной сети в двухтрубном исполнении составило более 10 км.

В Тайге в текущем году провели реконструкцию водовода от насосной станции 2-го подъема водозабора на р. Яя до города. Работы выполнялись бестраншейным методом. Проложено 5,8 км полиэтиленового трубопровода диаметром 400 мм. Замена водовода является важным шагом к созданию эффективной и устойчивой системы водоснабжения, что положительно влияет на здоровье населения и качество жизни в городе.

Кроме того, в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» продолжается строительство очистных сооружений мощностью 300 кубометров в сутки в поселке Звездный Кемеровского округа. Техническая готовность объекта составляет 50% — выполнено устройство фундаментов, прокладка водопроводных и канализационных сетей, монтаж освещения и канализационной насосной станции. В настоящее время ведутся работы по оснащению станции полной биологической очистки.

Напомним, программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры» по решению Правительства РФ стартовала на территории страны с 2023 года и рассчитана до 2027 года. Правительством Кузбасса, в свою очередь, утверждена аналогичная региональная программа.