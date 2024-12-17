19 декабря в 16:00 по кузбасскому времени президент России начнет прямую линию и большую пресс-конференцию в совмещенном формате — под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

Следить за трансляцией можно будет эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на официальном ресурсе https://moskva-putinu.ru/

Алексей Зеленин, председатель Парламента Кузбасса:



— Как и в прошлом году, в этот раз прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией. Такое объединение форматов позволит создать более глубокое и разностороннее общение с аудиторией. Представители СМИ смогут напрямую задать свои вопросы главе государства, а граждане — открыто обратиться к Президенту со своими проблемами и предложениями. Вполне ожидаемо, что журналистов будут волновать вопросы, связанные со внешней политикой и экономикой. Полагаю, что среди наиболее популярных тем для обращений граждан основными будут социальная защита, здравоохранение, образование и жилищно-коммунальное хозяйство.

Особое значение предстоящего мероприятия заключается в том, что вопрос будет звучать от одного человека, а ответ на него будут ждать миллионы людей по всему миру. Формат предполагает не только открытый диалог с населением, но и трансляцию ключевых смыслов, глобальных заявлений главы государства. Именно поэтому мероприятие традиционно вызывает широкий интерес как у российских зрителей, так и у зарубежной аудитории.

Владислав Овчинников, председатель Общественной палаты Кузбасса:

— Почему я ежегодно становлюсь участником-зрителем прямой линии с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным?

Это возможность получить актуальную и точную информацию непосредственно от главы государства, понять, как развивается Россия и какую страну будущего мы строим вместе. Всем советую поступать также, чтобы не стать заложником ложной информации на уровне домыслов и слухов. Прямая линия помогает разобраться, какие проблемы наиболее волнуют людей, как их можно разрешить. Мы все становимся не только очевидцами, но и участниками живого разговора, в котором более миллиона россиян ежегодно могут задать вопросы, донести свою позицию до президента России.

В 2023 году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продолжалась 4 часа 4 минуты. За это время президент успел ответить на 67 вопросов. Всего тогда поступило более 2 миллионов обращений.