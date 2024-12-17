Сегодня в Новокузнецке остановилась передвижная резиденция Деда Мороза и Снегурочки. В течение дня юные кузбассовцы смогут поучаствовать в праздничной программе и поиграть со сказочными героями.

На перроне детей и их родителей встречают заяц, гном и снеговик, приглашают на традиционные зимние забавы, разыгрывают забавные сценки. Главный зимний волшебник и его внучка общаются с юными гостями и их родителями возле вагонов.

Внутри поезда ребят ждут настоящие приключения: посещение сказочной деревни с интерактивными играми и занимательными квестами, захватывающие представления кукольного театра. Волшебные вагоны посетят две группы детей участников спецоперации из разных муниципалитетов. Их поездку организовал филиал фонда «Защитники Отечества».

Во время стоянки поезда все желающие могут сделать памятные фото, побывать в вагоне-ресторане и в вагоне-лавке с сувенирами, поучаствовать в анимационной программе.

Передвижная резиденция Деда Мороза отправляется в большое путешествие ежегодно. В этом году турне стартовало из города Тайшет в Иркутской области, где находится нулевой километр Байкало-Амурской магистрали. Необычное место старта выбрано по случаю 50-летия БАМа. Поезд прибыл в Новокузнецк из Абакана, завтра он сделает остановку в Новосибирске.

Всего маршрут праздничного состава проходит через 60 городов России. Путешествие продлится 54 дня, в течение которых состав проедет почти 30 тысяч километров.