На ХХII съезде партии, в котором приняла участие и кузбасская делегация, внесены изменения в народную программу. Ее дополнили 39 новыми положениями, теперь их 389.

Президент страны Владимир Путин отметил: «Единая Россия», как настоящий лидер, работает именно там, где решается судьба страны, вместе с нашей Армией и Флотом, с коллективами предприятий ОПК, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтёрами, которые формируют всё самое необходимое, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу Победу».

Целый раздел народной программы теперь посвящен поддержке участников СВО. В него вошли 13 положений. Новые дополнения получило направление «Крепкая семья». Эти изменения призваны обеспечить стабильное развитие России на многие годы вперед, а также укрепление безопасности и суверенитета.

«Это — наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы — партия власти, а потому, что мы — партия людей. Впереди много работы. Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, делать все, чтобы имидж партии, наша электоральная активность только росли», – подчеркнул секретарь генсовета партии Владимир Якушев.