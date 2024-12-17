В Кузбассе продолжается реализация нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В 2024 финансирование из федерального бюджета на приобретение оборудования для медицинских организаций составило более 870 млн рублей. В рамках различных программ поставлено свыше 5,5 тысячи единиц техники.

Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в больницы закуплено 326 единиц современного оборудования, которое позволяет специалистам проводить профилактические осмотры и диспансеризацию на высоком уровне. Это рентгенологические комплексы, флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ и ЭКГ, эндоскопические системы и другая высокоточная техника. С их помощью врачи могут выявлять заболевания на ранних стадиях и назначать своевременное лечение.

В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» закуплено более 120 единиц специализированного медоборудования. Техника распределена в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, которые были созданы на базе 12 медицинских организаций. Были приобретены современные навигационные системы, ангиографы и операционные микроскопы, компьютерные томографы, велоэргометры, приборы для суточного мониторирования ЭКГ, аппараты ИВЛ и другая техника.

В рамках реализации нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в специализированные медицинские учреждения было поставлено 22 единицы современного оборудования. Также продолжают работать 12 центров амбулаторной помощи, где жители отдаленных территорий могут пройти первичную диагностику, получить консультации специалистов и находиться под диспансерным наблюдением после лечения в Кузбасском клиническом онкологическом диспансере им. М.С. Раппопорта.

Кроме того, в 17 медицинских организациях обновили компьютерное оборудование. По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» было закуплено 250 единиц техники. Благодаря современным компьютерам специалисты могут использовать цифровые инструменты — оформлять направления на исследования и выписывать рецепты на лекарственные препараты, вести электронные медицинские карты и выполнять другие задачи.Более 870 млн рублей из федерального бюджета направлено на приобретение современного оборудования для кузбасских медорганизаций