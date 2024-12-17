Пожарное депо открыли в селе Кубитет Тяжинского округа. Оно будет круглосуточно обеспечивать безопасность семи населенных пунктов, в которых живут 1400 человек.

Раньше на сигналы из этих поселений выезжали пожарные поселка Итатский. Время в пути составляло от 20 до 30 минут. Кубитетские спасатели смогут приезжать в два раза быстрее, что очень важно для обеспечения безопасности людей, – рассказал губернатор Илья Середюк в своем telegram канале.

Для работы спасателей закуплены две пожарные машины, оборудован гараж, помещение для хранения и обслуживания оборудования, комната отдыха, столовая и душевая. На территории части установлена спортивно-тренировочная площадка, чтобы огнеборцы могли поддерживать физическую форму.