Состоялось совместное заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение», которое провел полпред Анатолий Серышев. Участники обсудили итоги общественно-политического и социально-экономического развития регионов округа в 2024 году и принимаемые меры по выполнению в 2025 году задач, поставленных главой государства.

Открывая заседание, полпред охарактеризовал ситуацию в Сибирском федеральном округе как устойчивую. Совместными усилиями удалось обеспечить поступательное развитие в социально-экономической и общественно-политической сферах, добавил он и призвал поддержать курс Президента России на укрепление суверенитета страны и достижение национальных целей.

«Это наша приоритетная задача и персональная ответственность», — сказал Анатолий Серышев.

Двигателем позитивных трансформационных процессов, по мнению Анатолия Серышева, выступает отечественная наука. На территории Сибирского федерального округа создано три научно-образовательных центра мирового уровня, действуют научные институты и высшие учебные заведения.

Значимость их работы трудно переоценить, убежден полномочный представитель. Помимо функций разработки и внедрения передовых технологий на предприятиях, организации науки вносят весомый вклад в интеграционные процессы, способствуют наращиванию межрегиональных связей. Одним из примеров такой деятельности полпред назвал созданный в текущем году научно-образовательный центр «Кузбасс – Донбасс», объединяющий передовой опыт регионов в угледобыче, цифровизации, сбережении здоровья и экологии.Кузбасс представил результаты деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс – Донбасс». За 5 лет НОЦ привлек федеральное финансирование проектов в объеме 2,4 млрд рублей, бизнес вложил еще 2,67 млрд рублей. На эти средства было создано, отремонтировано и оснащено 27 научных лабораторий и центров, а также три инновационных кластера, где ученые разработали 224 новых технологии и продукта. Все они внедряются на предприятиях региона.

Один из известных по всей стране проектов НОЦ — первый российский беспилотный карьерный самосвал «Юпитер». Линейку различной грузоподъемности разработали специалисты КузГТУ совместно с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана и компанией «КАМАЗ». Первый 125-тонник пройдет испытания на угольном предприятии региона уже в начале 2025 года.Проблему рекультивации земель, затронутых угледобычей, решает созданный НОЦ экополигон. Создан цифровой двойник отвала, подобраны растения и разработаны почвоулучшители. Как отмечают специалисты, инновационная рекультивация в 20 раз эффективнее естественного зарастания. Кроме того, в КемГУ открыт уникальный питомник саженцев мощностью 3 млн растений в год, который обеспечит более половины региональной потребности в посадочном материале. Также разрабатываются установки для очистки сточных вод карьеров и переработки отходов угольных обогатительных фабрик.

Существенные успехи достигнуты в области медицины. Несколько грантов НОЦ поддержали проекты Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Совместно с бизнесом были разработаны и производятся 20 новых продуктов и технологий, не имеющих мировых аналогов. Среди них — опорное кольцо для пластики клапанов сердца, биопротез кровеносного сосуда из вен крупного рогатого скота, который применяется в полевых госпиталях зоны СВО. Только за 2023-2024 годы безвозмездно было поставлено 370 партий протезов.В ходе заседания Совета МАСС также представили опыт Кузбасса в рамках подготовки к 80-летию Победы. Одно из важнейших направлений работы по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны — содержание в надлежащем состоянии памятников, обелисков, мемориалов и мест захоронений. На территории Кузбасса расположен 1 461 памятный объект, в регионе до начала зимнего сезона была проведена их ревизия, в результате которой сформирован реестр с информацией о месте расположения, состоянии и необходимости в ремонте. Основные работы планируется завершить до 7 мая 2025 года. Мемориальный комплекс «Бульвар Героев» в Новокузнецке — объект культурного наследия регионального значения — будет отремонтирован в 2026 году.

В весенне-осенний период проходят субботники, в которых принимают участие жители региона.Также по поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка изучают боевой путь кузбасских дивизий, на территории региона их было сформировано девять. К 80-летию Победы составлен реестр из 734 памятников, обелисков и мемориальных комплексов, установленных на территории России в местах сражений воинов-кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны. Участие в работе приняли более тысячи человек — региональное отделение Российского военно-исторического общества, Движение Первых, юнармейцы, ветераны, ученые, студенты.Сейчас проводится проверка состояния памятных мест, при необходимости они будут приведены в порядок. Работу планируется завершить в марте 2025 года.