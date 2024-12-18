Житель Кемерова Олег Ф. решил встать на защиту нашей Родины, в это важное для страны время он не мог поступить иначе. «Родина – это то, что объединяет нас, россиян. Поэтому защищать её – это и священная обязанность, и почётное право. Для меня это и то и другое».

Чтобы узнать, как стать добровольцем и какие документы нужны для заключения контракта, наш земляк приехал на бульвар имени Академика Л. С. Барбараша в областном центре.

«На пункте отбора по контракту собрались люди с самыми разными судьбами, но то, что их объединило, – любовь к России и готовность её защищать», – говорит будущий боец.

Родные и близкие решение Олега поддержали, особенно учитывая, что защитники Отечества сегодня обеспечиваются всем необходимым. Социальная поддержка наших воинов – дело государственной важности.

Вот несколько цифр.

С 1 августа 2024 года кузбассовцы, заключившие контракт на время от одного года, получают сумму в 1 миллион 440 тысяч рублей.

Что входит в эту сумму:

– единовременная федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей в соответствии с указом президента России Владимира Путина;

– единовременная выплата от правительства Кузбасса в размере 800 тысяч рублей.

Также добровольцы могут получить:

– денежное довольствие от 210 тысяч рублей;

– материальную помощь от 15 тысяч рублей;

– подъёмные средства от 15 тысяч рублей.

Встать на защиту Родины могут все земляки в возрасте от 18 до 65 лет. Срок контракта бывает разным: год, два, три или пять лет. Упростились параметры отбора будущих военнослужащих по здоровью: теперь заключать контракт могут граждане, имеющие категории годности к военной службе от А до В включительно.

«Люди, которые решили добровольно встать на защиту Родину, – наши новые герои. Я их решение уважаю и поддерживаю. Видно, что они неравнодушны к судьбе нашей страны и её будущему», – говорит заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту второго разряда г. Кемерово Денис Епифанов.

В расширенный список льгот входят вещевое и повышенное денежное довольствие, медицинская страховка. Кроме того, добровольцам, участвовавшим в сражениях, присваивается статус «Ветеран боевых действий» со всеми льготами этой категории защитников Отечества.

Заключившие контракт люди могут вступить в ипотечную систему обеспечения жильём военнослужащих. Полный список льгот доступен на сайте Министерства обороны Российской Федерации, ознакомиться с ним можно в разделе «Социальные гарантии».

Список федеральных льгот с портала «Госуслуги»

Контрактнику:

– возможность приобрести жильё за счёт Минобороны РФ через накопительно-ипотечную систему;

– служебное жильё или компенсация за наём;

– бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;

– страхование жизни и здоровья;

– военная пенсия после 20 лет службы;

– региональные меры поддержки.

Семье:

– путёвки в лагеря отдыха для детей;

– квоты на обучение детей в вузах;

– дополнительные меры поддержки в зависимости от региона. Кузбассовцы, желающие заключить контракт для прохождения военной службы, могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: город Кемерово, бульвар им. Академика Л. С. Барбараша, д. 3/1, тел. 8 (3842) 77-07-57. Также можно подать заявку через портал «Госуслуги».