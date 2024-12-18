С 15 ноября дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут загадать новогоднее желание, которое воплотят в жизнь граждане по всей стране в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний». Регистрация доступна на официальном сайте елкажеланий.рф и продолжится до 20 декабря.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года при поддержке Росмолодежь.Добро и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Присоединиться к акции можно в роли мечтателя, который загадывает желания, исполнителя, который дарит подарки детям, или волонтёра, который поможет организаторам в проведении акции. Участие в «Ёлке желаний» — это возможность совершить чудо, исполнить заветное желание ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

Загадать новогоднее желание могут ребята с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Подать заявку могут сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума или зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Также присоединиться к «Ёлке желаний» могут ребята из семей участников специальной военной операции и дети из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, пострадавших или вынуждено покинувших место жительства в связи с обстрелами.

В акции предусмотрено три вида желаний — материальные, нематериальные, подарок-сюрприз. Материальные желания представляют собой развивающие материалы и книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, детские и развивающие игрушки, одежду и костюмы. В качестве нематериальных желаний можно подарить ребенку возможность попробовать себя в профессии, поездку или путешествие, встречу с известным человеком. В рамках акции также принимаются заявки на подарки-сюрпризы, где исполнитель самостоятельно выбирает подарок для мечтателя на основе его предпочтений, интересов и хобби.

Каждый год к акции присоединяется Президент России Владимир Путин. В этом году глава государства открыл акцию для всех исполнителей 5 декабря на форуме #МЫВМЕСТЕ. Владимир Путин исполнит желания Маргариты Руцинской из Белгородской области, Таисии Леоновой из Московской области и Арины Порхал из Донецкой Народной Республики.

9 декабря к акции присоединился губернатор Кузбасса. Илья Середюк исполнит желания детей из Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска. Осуществят новогодние желание детей члены Правительства Кузбасса, депутаты Парламента Кузбасса, сотрудники администраций и ведомств муниципальных образований Кузбасса, сотрудники вузов, индивидуальные предприниматели. На данный момент подано более 250 заявок от мечтателей на исполнение желаний. Все желающие могут исполнить желание до 28 февраля 2025 года.