Уходящий 2024-й в Кузбассе был Годом космических юбилеев. В регионе уже прошли мероприятия к 90-летию Юрия Гагарина и Алексея Леонова. Сегодня кузбассовцы поздравляют с днем рождения легендарного земляка, дважды Героя Советского Союза Бориса Валентиновича Волынова. В честь этого события в Кузбассе проходят выставки, познавательные программы, автопробег, кинопоказы, экскурсии.

Борис Волынов родился в Иркутске 18 декабря 1934 года. В 1938 семья переехала в кузбасский Прокопьевск, где будущий космонавт провел детство и юность. 16 января 1969 года он провел первую в мире стыковку пилотируемых космических кораблей: «Союза-4» и «Союза-5».

«От всей души поздравляю с 90-летием Бориса Валентиновича Волынова — представителя первого «гагаринского» отряда космонавтов. Он первым в мире произвел ручную стыковку космических кораблей, что послужило мощным толчком к развитию космических программ во всем мире. Достижения кузбасского космонавта до сих пор являются примером настоящего мужества и вдохновляют на покорение космоса отважных исследователей. Дело нашего звездного земляка продолжил мысковчанин Александр Гребенкин, который в октябре вернулся из своей первой космической командировки», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Сегодня из Кузбасса в Звездный городок Борису Волынову отправлено видеопоздравление, которое накануне записали жители региона. Добрые пожелания стали частью масштабного проекта «Кузбасс поздравляет». Видеоролик также будет опубликован в сообществе «Год космических юбилеев в Кузбассе».

Череда праздничных мероприятий в Кузбассе сегодня началась с автопробега «Знай наших! Борис Волынов» по памятным местам, связанным с жизнью нашего легендарного земляка. Открыла программу автопробега интеллектуальная игра «Поехали!». Затем участники совершили обзорную автобусно-пешую экскурсию по старой части Прокопьевска, познакомились с историей города, памятниками архитектуры XX века и новыми скульптурными композициями; прошли по улице имени Б.В. Волынова. В Городском краеведческом музее гостям показали космический спускаемый аппарат, космические костюмы и гидрокомбинезон, шинель, папаху, парадный мундир, иные личные вещи космонавта.

В Прокопьевском краеведческом музее открылась совместная с музеем космонавтики г. Москва выставка «Космос, как море, но берег — Земля», которая рассказывает о дружбе и теплых отношениях в семьях покорителей космоса. В Центральной библиотеке Прокопьевска прошла презентация электронной коллекции документов и личных фотографий «Волынов Борис Валентинович: летчик-космонавт СССР». Состоялась презентация второго издания книги о космонавтах «гагаринского» набора «Космос. Плеяда первых», написанной доктором технических наук, профессором Тамарой Волыновой.

В кемеровской библиотеке им. Н.В. Гоголя прошел показ фильма о Борисе Волынове. В Евтинской модельной сельской библиотеке Беловского округа организовали звездный час «Космическая легенда Кузбасса». Участники ознакомились с биографией знаменитого земляка, его достижениями и вкладом в развитие отечественной космонавтики. В Сусловской сельской модельной библиотеке Мариинского округа на литературно-познавательной программе «Страницы космических стартов» дети познакомились с книгами о космонавтах.

Мероприятия на космическую тему в регионе продолжатся в следующем году. Юбилейные события в честь 90-летия Бориса Волынова станут отправной точкой к подготовке IV Международного фестиваля Юрия Гагарина, который пройдет в апреле 2025 года. Также мы отметим 60-летие со дня выхода в открытый космос Алексея Леонова: в рамках этой даты уже запланировано проведение межрегионального пленэра «Кузбасс Исторический» в Тисульском округе.

Напомним, Год космических юбилеев стартовал в Кузбассе 14 марта 2024 года, в день 90-летия со дня рождения Алексея Леонова. Праздничные мероприятия прошли на родине космонавта в Тисульском округе.С 8 по 12 апреля в регионе прошел III Международный фестиваль Юрия Гагарина, «космическая неделя» включала в себя выставки, лектории, спортивные мероприятия, кинопоказы, конкурсы, квесты, брифинги, научные конференции. К фестивалю присоединились все субъекты РФ, страны СНГ и дружественные государства.