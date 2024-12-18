Кузбассовцы могут поддержать один из городов Сибири в голосовании за звание «Молодежная столица России 2025». В число финалистов вышли Омск и Т Проголосовать можно до 23:59 по московскому времени 20 декабря на портале «Госуслуги».

В настоящее время с результатом более 132,4 тысячи голосов лидирует Омск, основной соперник сибирского города — уральская Пермь (более 119 тысяч голосов).

Статус «Молодежная столица России» присуждается городу на 1 год и открывает дополнительные возможности для реализации проектов в сфере молодежной политики, а также предоставляет приоритетное право на проведение крупных мероприятий в городе и регионе. В первом этапе голосования приняли участие 17 городов.

По итогам работы экспертного жюри в составе представителей крупного и малого бизнеса, руководителей и экспертов из средств массовой информации и медиакомпаний, лидеров молодежных проектов и программ, героев России и участники СВО определена пятерка финалистов: Омск, Новый Уренгой, Пермь, Томск и Хабаровск. Эти города принимают участие в голосовании, также в них прошли инспекционные выезды в формате онлайн-шоу, которые будут оценены жюри и учтены в общем рейтинге.

Чтобы отдать голос, нужно войти в свою учетную запись и открыть опрос, далее выбрать один вариант из списка городов-финалистов и нажать кнопку «Отправить». На экране появится уведомление, что голос учтен. В соответствии с правилами, проголосовать за город в регионе своей постоянной регистрации нельзя. Новую молодежную столицу России объявят 22 декабря в Москве.

Проект реализуется Федеральным агентством по делам молодежи в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых».