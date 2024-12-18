Проект «СтартКарьеры» реализуется региональной службой занятости населения с 2021 года. Специалистам, которые только завершили обучение и не имеют опыта работы, в рамках проекта оказывается помощь в адаптации при первом трудоустройстве. С начала года стажировку на предприятиях региона прошли около 300 человек, в том числе 24 кузбассовца с инвалидностью.

«Наш проект «СтартКарьеры» помогает выпускникам не только закрепить имеющиеся профессиональные навыки, приобретенные в учебных заведениях, но и позволяет им легче адаптироваться на рынке труда, быстрее найти работу. Для организации стажировок кадровые центры тесно взаимодействуют с работодателями. Многие компании используют это, как реальный способ подбора персонала, что очень актуально в условиях кадрового дефицита», — пояснила исполняющая обязанности министра труда и занятости населения Кузбасса Елена Николаенко.

Среди участников проекта, которые прошли адаптацию на реальных рабочих местах, обладатели востребованных профессий: водители, слесари-ремонтники, повара, кондитеры, швеи, делопроизводители, бухгалтеры, специалисты по кадрам, программисты, графические дизайнеры, юристы и другие.

Благодаря программе стажировки, предусмотренной проектом «СтартКарьеры», работодатели могут не только оценить потенциал и уровень подготовки «новобранца», но и принять решение о найме стажера на постоянную работу. Стимулирует работодателя к организации стажировки и государственная поддержка из областного бюджета в виде частичного возмещения затрат по заработной плате стажера и на доплату наставнику.

Выгоды от участия в программе стажировки уже оценили многие предприятия и активно взаимодействуют с кадровыми центрами региона по трудоустройству молодых специалистов. Среди предприятий-лидеров, которые организовали для стажировки выпускников наибольшее число рабочих мест (от 4 до 7 мест) и воспользовались субсидией областного бюджета, ‒ ООО «БКС», ООО «ТЕХНОЛОГИИ РЕЦИКЛИНГА», АН ДПО «Школа-студия ЭДУАРД», ООО «Таштагольская управляющая компания», АНО ДПО «МИР ПРОФЕССИЙ», ЧУ ДПО «Автострада», ООО «ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ», АО «КАСКАД-ЭНЕРГО» и др.

Так, например, в Тяжинском районе с начала этого года предприятие ООО «Рассвет» организовало стажировку для трех водителей автомобиля и двух бухгалтеров, а на ООО «Кузбассконсервмолоко» прошли трудовую адаптацию бухгалтер и технолог.

Согласно статистике, 64 процента выпускников, участвующих в проекте «СтартКарьеры», сразу трудоустраиваются на постоянные рабочие места, из них каждый второй ‒ через программу стажировки.

Подробная информация о проекте «Старт карьеры» размещена на портале Минтруда Кузбасса: https://работакузбасса.рф/content/программы_стажировки