Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поздравил сибиряков с Днём работника органов безопасности.

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника органов безопасности!

Сегодня мы чествуем тех, кто защищает суверенитет и национальные интересы Российской Федерации, противостоит терроризму и экстремизму.

В последние годы многократно возросла роль и уровень ответственности, возложенной на органы безопасности. Противником России является транснациональная элита, создающая террористические и экстремистские угрозы, формирующая и поддерживающая экономические и военные угрозы во всём мире, но ключевым направлением борьбы стали мировоззрение, сознание и мировосприятие наших граждан, в первую очередь молодёжи.

В условиях прохождения мировоззренческой трансформации, преодолевая мировой кризис, Россия не только возвращает и отстаивает право на свою идентичность, высокие нравственные идеалы и духовные ценности, наша страна предлагает миру формирование нового мироустройства – гуманистического, наднационального, построенного на принципах всеобщего суверенного равенства, глобальной безопасности, равноправных возможностей для развития.

Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам органов безопасности. Своим примером вы доказали – нет ценностей выше, чем защита Родины и народа, верность присяге и долгу. Многим из нас выпала честь служить вместе с теми, кто выстоял в кровопролитных боях Великой Отечественной войны, участвовал в разрешении локальных конфликтов. И сейчас сотрудники органов безопасности снова на передовой – в зоне специальной военной операции – в авангарде борьбы с нацизмом, держат равнение на своих героических предшественников. Мы помним всех, кто беззаветно служил Родине.

Ежедневно, кропотливым трудом, сотрудники специальных служб Российской Федерации, обеспечивают мир и покой государства. Новые вызовы и угрозы заставляют искать современные подходы к решению задач по обеспечению стабильности конституционного строя России. Особого внимания требует информационная безопасность, противодействие распространению идей национальной и религиозной вражды. Ключевым приоритетом остаётся борьба с организованной преступностью, коррупцией, легализацией преступных доходов, противодействие экстремистской деятельности. Уверен, работники органов безопасности продолжат нести службу столь же эффективно и решительно, как делали это до сих пор. Еще раз поздравляю вас с праздником! Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким