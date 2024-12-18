В «СУЭК-Кузбасс» прошло юбилейное заседание клуба «Добычник»

В компании «СУЭК-Кузбасс» прошло тридцатое – юбилейное заседание профессионального клуба «Добычник». Местом проведения стал Прокопьевский драматический театр. По традиции к кузбассовцам присоединились коллеги из компании «Ургалуголь» (Хабаровский край, поселок Чегдомын).

Первая встреча участников «Добычника» состоялась 18 апреля 2008 года. За 16 лет существования клуба произошло немало важных событий – добыты сотни миллионов тонн угля, установлено 11 российских и 7 мировых рекордов угледобычи.

Итоги работы за 2024 год на собрании подвел технический директор Компании Анатолий Мешков. Среди очистных бригад победителем производственного соревнования признан коллектив Вячеслава Полеваева шахты «Северная» АО «Ургалуголь. Второе место заняла бригада Кирилла Куксова шахты «Комсомолец». Третьим стал коллектив Анатолия Кайгородова шахты имени В.Д. Ялевского – многократный призёр подобных производственных соревнований.

Награды в виде кубков, дипломов и денежных премий получили передовые коллективы разрезоуправления «СУЭК-Кузбасс» и разреза «Правобережный» АО «Ургалуголь», работающие на различных типах экскаваторов. Лучшими стали бригады машинистов Сергея Арышева (разрез «Камышанский»), Максима Руппеля и Евгения Лаубаха (разрез «Заречный»), Вадима Аверченко и Станислава Пушкарёва (разрез «Правобережный»).

Тем, кто впервые принимал участие в заседании, президент клуба Кирилл Куксов вручил клубные значки. Особое внимание уделено ветеранам и передовикам производства. В «Почетные Добычники» приняты шесть заслуженных ветеранов шахты имени С.М. Кирова – принимающей стороны заседания. Памятных подарков удостоились горняки, давшие многим рекордам свои имена. В их числе Герой Кузбасса, знаменитый бригадир шахты «Талдинская-Западная 1» Владимир Березовский. Именно его бригада в 2013 году впервые в истории угольной отрасли страны сумела за один месяц выдать на-гора миллион тонн угля.

В завершение встречи прошла церемония подписания договоров по взятию бригадами повышенных обязательств на следующее полугодие. Право принять следующее – тридцать первое заседание, передано коллективу Разрезоуправления.