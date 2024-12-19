Сегодня в наукограде Кольцово Новосибирской области запущен линейный ускоритель Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Событие является одним из важнейших этапов реализации масштабного научного проекта, который находится под постоянным личным контролем полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

Он пристально следит за строительством ЦКП «СКИФ» – посещает площадку, проводит регулярные совещания и рабочие встречи. Полпред неоднократно отмечал значимость реализации проекта для российской науки.

«Этот объект позволит нашей стране создать существенный задел для лидерства в технологической сфере, в особенности в наукоёмких отраслях», – убеждён полномочный представитель.

Пучок из источника электронов ЦКП «СКИФ» пролетел сквозь всю структуру линейного ускорителя, длина которой составляет 25 метров, его параметры – положение, размер, энергия, суммарный заряд – зафиксированы системой люминофорных датчиков, спектрометром и цилиндром Фарадея. Все показатели соответствуют проектным.

Линейный ускоритель – это стартовая ступень ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ», где электроны рождаются, группируются в пучок, получают ускорение и энергию 200 миллионов электронвольт. Затем электронный пучок поступает в кольцевой бустерный синхротрон, в котором разгоняется до рабочей энергии 3 миллиарда электронвольт и отправляется в основной накопитель.

В накопителе электронный пучок, проходя через магнитное поле поворотных магнитов или специализированных многополюсных устройств, генерирует синхротронное излучение. Синхротронное излучение выводится из накопителя через фронтенды и по каналам транспортировки рентгеновского пучка доставляется до экспериментальных станций для проведения научных исследований.

Реализация проекта ведётся в рамках национального проекта «Наука и университеты».