Завтра, 20 декабря, в преддверии новогодних праздников в семи городах Кузбасса пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

В Кемерове с 9:00 до 14:00 на площади Советов товаропроизводители из Кемеровского, Промышленновского, Топкинского, Крапивинского, Юргинского, Яшкинского, Ленинск-Кузнецкого округов и Анжеро-Судженска предложат широкий ассортимент молочной продукции, свежую баранину, говядину, свинину, яйцо, гусей, уток, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед. Потребкооперация привезет папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи. Также на ярмарке организуют торговлю новогодними сувенирами, игрушками и елочными украшениями кузбасских мастеров декоративно-прикладного искусства. Будет работать полевая кухня с кашей и горячим чаем. Донести тяжелые сумки до остановки пожилым людям помогут волонтеры.

В Новокузнецке предновогодняя ярмарка будет работать с 9:00 до 15:00 на площади Общественных мероприятий Центрального района. Горожане смогут посетить более 50 торговых точек, где будут представлены свежие продукты от лучших сельхозпроизводителей Кемеровской области и Алтайского края, товары мастеров народного творчества. Будет работать елочный базар. Творческие коллективы подарят атмосферу приближающегося праздника.

В Белове на Центральной площади можно будет приобрести дикоросы (орехи, лечебные травы), промышленные товары. В широком ассортименте будут представлены колбасные изделия и мясные деликатесы, молочная продукция, рыба (в том числе живая), сладости и выпечку, овощи, мед. Также к празднику будут продавать живые ели, елочные игрушки, сувениры с символикой 2025 года. Ярмарка будет работать с 9:00 до 15:00.

В Прокопьевске на площадке по проспекту Гагарина, 37 в широком ассортименте представят свою продукцию товаропроизводители городов Прокопьевска, Новокузнецка, Киселевска, Белово, Алтайского края и сельскохозяйственные предприятия Прокопьевского и Беловского муниципальных округов. Торговые ряды будут работать с 9:00 до 15:00.

В Киселевске с 9:00 до 15:00 на Центральной площади в широком ассортименте будет представлено свежее мясо, рыба, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также промышленная группа товаров и новогодние ели. По традиции на время проведения ярмарки будет организован чайный стол, местные творческие коллективы представят свою концертную программу.

В Анжеро-Судженске с 9:00 до 14:00 ярмарка будет развернута на площади перед ТЦ «Сибирский городок». Все желающие смогут приобрести яйца, мед, молочные продукты, колбасные изделия, рыбу, овощи, фрукты, сувенирную продукцию.

В Междуреченске торговые ряды раскинутся от улицы Чехова до улицы Космонавтов. С 9:00 до 16:00 широкий ассортимент продукции представят предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, товаропроизводители Кузбасса и оптовые предприятия города.