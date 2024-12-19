Накануне в Москве губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с министром финансов РФ Антоном Силуановым . Как написал в своём телеграм-канале глава региона, с ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития Кузбасса до 2030, а также финансовое обеспечение мероприятий.

– Федеральный центр видит проблемы нашего региона и готов помогать. Благодаря поддержке Правительства РФ региону дополнительно выделят 10 млрд рублей на важные для Кузбасса проекты, – рассказал Илья Середюк.

Вместе с этим также обсуждались перспективы развития угольной и других отраслей экономики региона.