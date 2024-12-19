Премия, учрежденная по поручению Президента России Владимира Путина, присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Премия «Служение» — это один из способов поддержки и повышения престижа труда муниципальных служащих.

В этом году заявки принимаются по 10 номинациям. К участию приглашаются главы муниципальных образований, депутаты, муниципальные служащие, работники муниципальных организаций, представители ТОСов и сельские старосты.

Нововведения этого года: народное голосование на портале Госуслуг и возможность повторной подачи заявок для участников первой премии.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что премия «Служение» — это важная платформа для признания заслуг представителей муниципального сообщества, обмена опытом и поддержки лучших практик. Особое внимание в этом году уделяется поддержке молодых специалистов.

В январе 2024 года были подведены итоги первой премии, и в числе 100 лучших оказались сразу шесть проектов из Кузбасса. В результате один кузбасский проект победил, еще два завоевали второе и третье места в своих номинациях.

Больше всего заявок было подано в номинации «Инициатива каждого — общий успех», где победил проект «Это мой город» Анны Назаровой, начальника управления делами администрации города Кемерово. В номинации «Новые технологии — новые возможности» второе место занял проект «Внедрение энергоэффективных технологий управления отоплением муниципальных учреждений» из Мысковского городского округа. Третье место в номинации «Малая родина — сила России» досталось Юлии Бандуре, педагогу-организатору детско-юношеского центра Юрги, с проектом «Детская безопасность».

Награждение победителей состоится в апреле 2025 года. Подать заявку можно на сайте: премияслужение.рф