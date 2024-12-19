Шахта имени А. Д. Рубана досрочно выполнила годовой план проходки

Бригады проходчиков шахты имени А.Д. Рубана досрочно выполнили годовую программу по проведению горных выработок. По итогам за 2024 год горняки подготовили более 12 километров очистного фронта.

Свой вклад в общий результат внесли подготовительные бригады Сергея Смирнова, Павла Придатченко, Дмитрия Распопова, Александра Ставенко и Александра Беркуты. Отметим, что наилучший результат по Компании показал проходческий коллектив Беркуты – 4,4 километра. Бригада задействована на подготовке первой лавы №820 на участке «Магистральный 2», с которым связано будущее шахты имени А.Д. Рубана. В текущем году этот коллектив 28 раз становился победителем производственного соревнования в рамках Дней повышенной проходки. Отметим также, что в 2024 году бригада Александра Беркуты и коллектив участка №7 (начальник Евгений Шевченко) были признаны победителями традиционного конкурса «СУЭК» – «Лучший по профессии» проводимого в честь Дня шахтера. А шахта имени А.Д. Рубана стала лучшим угледобывающем предприятием по итогам престижного областного конкурса «Кузбасс – угольное «сердце» России».

Секрет успеха прост. Как отметили горянки – это современная техника, профессиональный коллектив, поддержка руководства и желание проходить скоростные метры.

Сводную бригаду проходчиков, вынесшую символическую линейку с результатом годовой проходки, встречали бурными аплодисментами, цветами и теплыми словами поздравлений. С выполнением планового задания горняков поздравил директор шахтоуправления А.Д. Рубана Иван Сальвассер. Он поблагодарил проходчиков за успешную работу, обеспечение надежным очистным фронтом и пожелал не сбавлять набранных темпов.

– Исторически сложилось так, что шахта имени А.Д. Рубана славилась и славится самыми сильными бригадами. Наши коллективы показали хороший результат и достойно подошли к завершению уходящего года. Сейчас перевыполнение составляет 150 метров, думаю, что к концу года пройдем еще километр, – подчеркнул Иван Александрович.

Он также поздравил коллег с наступающим Новым годом и пожелал горнякам в грядущем году здоровья, успехов и посильных скоростных метров.

Поздравления с новым трудовым достижением в адрес проходчиков прозвучали и от руководства Компании.