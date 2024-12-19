С 16 по 18 декабря в Институте развития образования Кузбасса прошёл региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».

Участниками стали 28 педагогов дошкольных образовательных организаций: воспитатели, логопеды, дефектологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре и педагоги дополнительного образования.

Они прошли четыре конкурсных испытания: «Педагогическое мероприятие с детьми», «Просветительское мероприятие с родителями», «Мастер-класс» и «Брифинг».

На «Просветительском мероприятии для родителей» конкурсанты продемонстрировали владение теоретическими и практическими знаниями по актуальным вопросам воспитания, в том числе компетенции в сфере работы с семьёй.

В рамках конкурсного испытания «Педагогическое мероприятие с детьми» преподаватели провели для ребят детского сада № 239 Кемерова групповое занятие, где смогли увлечь детей, используя разнообразные методы и приёмы. Конкурсанты выбрали для своих занятий такие темы, как спасение планеты, основы безопасности жизнедеятельности, знакомство с миром природы, шерстяная живопись, достопримечательности родного края и другие важные и актуальные темы для подрастающего поколения. Жюри отметило высокий уровень профессионализма участниц, их умение находить подход к детям и создавать атмосферу доверия и взаимопонимания.

Заключительными испытаниями стали «Мастер-класс» и «Брифинг».

На «Мастер-классе» участники делились с коллегами своими наработками.

«Брифинг» был посвящён вопросам современного воспитания детей и взаимодействию педагогов и родителей. В ходе диалога педагоги отвечали на вопросы экспертного жюри.

По итогам конкурсных испытаний:

Лауреатами стали:

Николь Лопухова, музыкальный руководитель детского сада №4, Анжеро-Судженск;

Валентина Михалева, музыкальный руководитель детского сада №16, Ленинск-Кузнецкий;

Екатерина Репина, учитель-логопед детского сада №22 «Светлячок», Мыски;

Людмила Сергеева, учитель-дефектолог детского сада №103 «Лесная сказка», Прокопьевск.

Победителем регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» стала Виктория Онгемах, инструктор по физической культуре кемеровского детского сада № 233.

Виктория представит Кузбасс на федеральном этапе конкурса.

Для справки:

Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогических работников системы дошкольного образования, их поддержки и поощрения, повышения социального статуса педагогической профессии, распространения педагогического опыта лучших воспитателей Российской Федерации в соответствии с современными тенденциями развития российского образования.

Учредители регионального этапа конкурса: Министерство образования Кузбасса; Кузбасская региональная организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.