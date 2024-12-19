В «СУЭК-Кузбасс» прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» прошла в многофункциональном центре «Горняк». За звание самой эрудированной команды в завершении сезона 2024 сразилось более восьмидесяти человек.

Для многих участников игра «Что? Где? Когда?» знакома по одноименной телепередаче, выходящей в эфире «Первого канала». А также ранее она входила в программу Всероссийского молодежного научно-практического форума «Горная школа». В этом году, он вновь прошел в Кузбассе, и его игроки по традиции состязалась в интеллектуальных головоломках «Олимпик» и «Своя игра».

В этом сезоне в четвертой по счету игре участие приняли 14 команд, в состав которых вошли участники Совета молодежи АО «СУЭК-Кузбасс». Они представили 12 предприятий Компании. В Гости к горнякам заглянули коллеги из городов Кемерово (ООО «Газпром добыча Кузнецк», «ГК ТАЛТЭК») и Новокузнецк (ООО «Кузбасский бройлер»).

Игроки состязались в спортивном формате популярной игры, предполагающим, что все участники за минуту одновременно отвечают на один и тот же вопрос, после отдают организаторам бланки с вариантами ответов. Выигрывает команда, ответившая верно на наибольшее количество вопросов.

На первый тестовый вопрос игроки ответили верно и почти синхронно, а вот в дальнейшем развернулась настоящая борьба за чемпионские титулы. Достаточно сказать, что даже после 15 заданных вопросов жюри сложно было определить призовую тройку. К слову, вопросы касались самых разных тем, и были направлены больше не на энциклопедические знания участников, а на смекалку и умение неординарно мыслить. Ведь вопросах, как правило, были все необходимые подсказки.

– Я участвовал впервые, представил свое предприятие – Шахту имени С.М. Кирова. Меня поддерживали более опытные коллеги, почти что профи, в этой интеллектуальной игре. Советовали расслабиться, почувствовать соревновательный азарт и немного отвлечься от работы, – поделился впечатлениями игрок команды шахты имени С.М. Кирова Павел Стрижанов.

Как выяснилось, сразу несколько команд, показали высший класс. По итогам победителями стали гости из ООО «Газпром добыча Кузнецк» – команда «В недрах разума». Второе место поделили команды АО «СУЭК-Кузбасс»: «Связные» (Технологическая связь) и «Мандарин» (Управление дегазации и утилизации метана). А бронза досталась «Локомотиву» (Производственно-транспортное управление). Отдельную благодарность получили ученицы Ленинск-Кузнецкого лицея №4 – подшефной школы «СУЭК-Кузбасс» – помогавшие оперативно собирать бланки с ответами.

Благодаря такой активности горняки и их гости прокачали свою эрудицию, умение работать в команде и находить неординарные ответы на самые каверзные вопросы.