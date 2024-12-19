Парламент Кузбасса во втором и окончательном чтении принял бюджет региона на 2025-й и на плановый период 2026-2027 годов. Доходная часть областного бюджета на 2025 год увеличена на 15,6% — до 229,67 млрд рублей. Объем расходной части также увеличен и составил 245,95 млрд рублей, из них 235,67 млрд рублей будут направлены на реализацию госпрограмм, в том числе развитие образование, здравоохранения, ЖКХ, соцподдержку.

На госпрограмму «Развитие системы образования Кузбасса» в 2025 году будет направлено 61,04 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на строительство, реконструкцию, капремонт и оснащение учреждений образования, внедрение новых образовательных технологий, кадровое обеспечение системы общего образования, профессиональное развитие педагогов. Дополнительно предусмотрена оплата проезда для отдельных категорий учащихся.

Финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения Кузбасса» составит 45,08 млрд рублей. Включены дополнительные расходы на обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, обеспечение лечебным питанием детей с инвалидностью, оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, профилактика и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями, профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений, расходы на санитарную авиацию и другое.

На госпрограмму «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» в бюджете предусмотрено 42,78 млрд рублей. Включены ассигнования на модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие и приведение в нормативное состояние автодорог, внедрение интеллектуальных транспортных систем для управления дорожным движением в городских агломерациях и другие цели.

Финансирование госпрограммы «Социальная поддержка населения Кузбасса» составит 36,04 млрд рублей. В том числе предусмотрены расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и с инвалидностью, ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего и последующих детей, капремонт детских садов.

Бюджетные ассигнования непрограммных расходов составят 10,28 млрд рублей. Увеличены расходы на единовременные денежные выплаты участникам специальной военной операции, оказание гражданам адресной материальной помощи.