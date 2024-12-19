Он проводится центром «Мой бизнес» уже четвертый год подряд и направлен на информирование о перспективах, возможностях, преимуществах и поддержке ведения бизнеса в регионе в качестве самозанятого. На площадке форума федеральные эксперты рассказали, как продвигать свой бизнес в 2025 году, эффективные алгоритмы работы с маркетплейсами, скрытые возможности торговли на электронных площадках, где брать ресурсы на продвижение, искать клиентов и как отстраиваться от конкурентов. А предприниматели, которые имеют большой опыт продаж продукции на электронных торговых площадках, поделились своей практикой по выходу на новые рынки сбыта.

— На форуме мы знакомим участников с инструментами, которые могут применять наши самозанятые, чтобы масштабироваться, расти и становиться уже предпринимателями – увеличивать прибыль, нанимать сотрудников, — отмечает директор центр «Мой бизнес» Кристина Шинкарюк.

В рамках мероприятия прошла выставка-продажа от мастеров Кузбасса. Гости и участники форума смогли познакомиться и приобрести оригинальные изделия ручной работы – натуральную косметику, украшения, предметы интерьера, одежду и многое другое. Некоторые участники выставки смогли масштабировать свой бизнес благодаря государственной поддержке.

— Я занимаюсь производством натуральной косметики, и в этом году в центре «Мой бизнес» я получила услугу по сертификации своей продукции. Это очень дорогостоящее мероприятие, и без средств господдержки это сделать было бы на много сложнее. Сейчас вся моя продукция сертифицирована, и я могу продавать ее везде, в том числе на маркетплейсах. Очень много услуг предоставляет центр «Мой бизнес» и я рекомендую всем предпринимателям туда обращаться, — говорит основатель бренда натуральной косметики «Нежно бережно» Кристина Мальцева.

В этом году итоговому дню предшествовало четыре дня образовательных мероприятий на различные прикладные тематики: навыки публичных выступлений и самопрезентации, деловой этикет, мастер-классы по фото- и видеосъемке, которые прошли в разных городах Кузбасса.

Форум «Масштабируй свое дело» организован центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономического развития Кузбасса в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

О других мерах поддержки предпринимательства в регионе можно узнать по телефону 8 (3832) 77-88-70 или на сайте www.moibiz42.ru.

Для справки: Налог на профессиональный доход действует в Кузбассе с 2020 года, за это время число плательщиков увеличилось почти в 13 раз – с 12 тысяч до 160 тысяч. Во многом это стало возможным благодаря государственной поддержке в рамках реализации федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». Оператор проекта — центр «Мой бизнес» регулярно проводит комплекс мероприятий: образовательные форумы, тренинги, мастер-классы, выставки, которые способствуют повышению предпринимательских компетенций кузбассовцев и популяризации данного налогового режима.