За последние пять лет объем производства рыбы в регионе увеличился на 8%. Кузбасские рыбоводные хозяйства в 2024 году, по предварительным данным, произвели и реализовали 985 тонн рыбы, произвели 50 тонн рыбопосадочного материала. По объемам выращивания товарной рыбы Кузбасс занимает 3-е место в Сибири.

«Очень важно обеспечить кузбассовцев свежей и качественной рыбной продукцией, которая является источником ценного пищевого сырья. Кузбасский рыбохозяйственный комплекс обладает мощным ресурсным, технологическим, промышленным потенциалом. В регионе созданы благоприятные условия для развития аквакультуры, активно развивается товарное рыбоводство и переработка рыбы, что позволяет уменьшить себестоимость и повысить качество продукции», – отметил заместитель председателя Правительства Кемеровской области — Кузбасса — министр сельского хозяйства Кузбасса Андрей Ариткулов.

В Кузбассе в сфере рыболовства и рыбоводства осуществляют свою деятельность около 40 предприятий, самое крупное предприятие — Беловское рыбное хозяйство.

В 2024 году здесь произвели 316 тонн рыбы, в том числе 19 тонн осетровых. Проектная мощность предприятия — 1000 тонн товарной рыбы и 200 тонн рыбопосадочного материала. Беловское рыбное хозяйство имеет собственный инкубационный цех, где разводят разные виды рыбы: форель, карп, амур, японский кои, толстолобик, канальный сом, а теперь и осетровые виды рыб. В качестве эксперимента разводят американского веслоноса.

В Яшкинском округе действует форелевая ферма. Хозяйство специализируется на производстве рыбопосадочного материала. Икру для выращивания мальков закупают в российских племенных хозяйствах. Основные породы рыб – это форель и осетр. В перспективе предприниматели планируют на этой площадке организовать переработку рыбы, а также заняться агротуризмом.

Почти на 10% по сравнению с прошлым годом увеличился объем переработки рыбы в Кузбассе в 2024 году. Он составил, по предварительным данным, 2,3 тысячи тонн. Рыбопереработкой в регионе занимаются 12 предприятий. ООО «Астронотус» занимает одно из ведущих мест по переработке и реализации рыбопродуктов на рынке Кузбасса. Компания более 28 лет занимается рыбопереработкой, производством пресервов, копченой и вяленой рыбы, а также имеет свои рыбопромысловые участки и рыболовецкие бригады.

В настоящее время «Астронотус» выпускает более 600 видов рыбопродуктов. Продукция компании представлена по всему Кузбассу, а также в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае. Реализуется продукция в федеральных торговых сетях, также у компании есть сеть собственных магазинов. Качество продукции было отмечено множеством наград на региональных и федеральных отраслевых выставках и ярмарках.

Еще одно ведущее предприятие в регионе по переработке рыбы и морепродуктов расположено в Топкинском муниципальном округе. Продукция семейного предприятия под брендом «Русалочка» хорошо известна не только в Кузбассе, но и в других регионах. Ассортимент предприятия составляет более 300 наименований, в том числе 50 видов пресервы. Благодаря высокому качеству продукция компании не раз становилась победителем конкурсов «Лучшие товары и услуги Кузбасса», «100 лучших товаров России», «Бренд Кузбасса».