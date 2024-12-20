В Москве прошла прямая линия и пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Глава государства подвел итоги года и ответил на самые актуальные вопросы внешней и внутренней политики. Всего поступило свыше 2,4 млн обращений, в том числе из Кузбасса. Кузбассовцев чаще всего интересовали темы жилья, медицины, пенсий, дорог и инфраструктуры, а также поиск военнослужащих.

«Темы действительно актуальные, по ним регулярно пишут ко мне в соцсети, задавали такие вопросы и во время моей прямой линии. Все обращения кузбассовцев мы обязательно возьмем в работу», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Владимир Путин рассказал об экономической ситуации, о росте ВВП, отметил, что Россия становится по-настоящему суверенной страной, в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики, укрепляет обороноспособность.

Отвечая на вопрос о ходе специальной военной операции, Президент подчеркнул, что ежедневно бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Владимир Путин пожелал воинам удачи, победы и возвращения домой.

В числе ключевых тем прямой линии главы государства — поддержка семей и демография. Так, для многодетных планируется проводить перерасчет налога на физических лиц (НДФЛ), после чего им будут возвращать 7% от уплаченного семьей налога. Владимир Путин подчеркнул, что не должно быть лимитов по семейной и сельской ипотеке. Также Президент РФ рассказал, что для регионов с коэффициентом рождаемости меньше 1,41 создается отдельная программа поддержки с финансированием в 75 млрд рублей.

«Коэффициент рождаемости в Кузбассе составляет 1,22. Наш регион попал в эту программу и получит почти 500 млн рублей на реализацию проектов, связанных с повышением рождаемости и поддержкой семей с детьми», — отметил губернатор Илья Середюк.

Также на прямой линии были освещены вопросы жилья, здравоохранения, социально-экономического развития сельских территорий, телефонного мошенничества и другие актуальные темы.