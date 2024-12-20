В голосовании за звание «Молодежная столица России» в настоящее время лидирует Омск — за него отдали свои голоса свыше 254,2 тысячи человек.

В поддержку сибирского города выступили знаменитые спортсмены.

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе призывает всех поддержать Омск: «Это прекрасный город! Друзья, давайте поддержим Омск в борьбе за звание «Молодежной столицы России».

– Дорогие друзья, у вас есть возможность проголосовать за то, чтобы Омск стал молодежной столицей нашей страны в 2025 году. Надеюсь, уже 21 декабря мы сможем поздравить омичей с этим званием, — сказал олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин.

– Взрослый город с молодой душой, с огромными спортивными традициями, с уникальным институтом физкультуры. Голосуйте за Омск, — обратился к сибирякам легендарный спортсмен Александр Карелин.

– Омск — одна из наших хоккейных столиц, где есть все, чтобы учиться, развиваться и добиваться новых побед, в том числе спортивных. Поддержим сибиряков, выберем молодежную столицу вместе, — призвал олимпийский чемпион, прославленный хоккеист Александр Овечкин.

– Друзья! Поддержим Омск в борьбе за звание молодежной столицы России 2025 года! В голосовании не могут принимать участие омичи, поможем сибирякам! — сказал серебряный призер Олимпийских игр Александр Бессмертных.

– Кузбасс, Сибирь голосуют за Омск! — подчеркнул участник Олимпиады Степан Федоров.

Проголосовать можно до 23:59 МСК 20 декабря на портале «Госуслуги». Для этого нужно войти в свою учетную запись и открыть опрос, выбрать один вариант из списка городов-финалистов и нажать кнопку «Отправить». На экране появится уведомление, что голос учтен. В соответствии с правилами, проголосовать за город в регионе своей постоянной регистрации нельзя. Новую молодежную столицу России объявят 22 декабря в Москве.

Проект реализуется Федеральным агентством по делам молодежи в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых».