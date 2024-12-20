При поддержке СУЭК в Кузбассе реализован проект реконструкции экопарка

В Ленинске-Кузнецком состоялось открытие после реконструкции Парка Здоровья.

При поддержке СУЭК и Фонда Мельниченко проект был представлен администрацией Ленинска-Кузнецкого на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с численностью населения до 100 тысяч человек. Конкурс организован Минстроем России.

В голосовании за выбор территории и разработке концепции обновлённого парка приняло участие несколько тысяч горожан. В проекте были учтены все пожелания и интересы, а также исторические и природные особенности территории.

– Парк Здоровья в Ленинске-Кузнецком — одно из любимых мест отдыха горожан. В этом я убедился лично во время своего визита в город в июле. За благоустройство этой территории проголосовали более 5 тысяч человек. Город преображается, во многом это происходит благодаря эффективному партнерству муниципалитетов и бизнеса. В этом году на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды победу в трех номинациях одержали еще пять проектов из Кузбасса. Они будут реализованы в 2025 году», — отметил губернатор Илья Середюк.

Благодаря реконструкции излюбленное место отдыха горожан и гостей города заметно преобразилось. В парке создано спортивно-событийное ядро с пунктом проката, теневыми навесами и уличными гамаками. Модернизированы спортивные зоны и детская локация, построена дополнительная локация со скейтплощадкой и веревочным городком.