При поддержке СУЭК в Кузбассе реализован проект реконструкции экопарка

В Ленинске-Кузнецком состоялось открытие после реконструкции Парка Здоровья.
При поддержке СУЭК и Фонда Мельниченко проект был представлен администрацией Ленинска-Кузнецкого на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с численностью населения до 100 тысяч человек. Конкурс организован Минстроем России.
В голосовании за выбор территории и разработке концепции обновлённого парка приняло участие несколько тысяч горожан. В проекте были учтены все пожелания и интересы, а также исторические и природные особенности территории.
– Парк Здоровья в Ленинске-Кузнецком — одно из любимых мест отдыха горожан. В этом я убедился лично во время своего визита в город в июле. За благоустройство этой территории проголосовали более 5 тысяч человек. Город преображается, во многом это происходит благодаря эффективному партнерству муниципалитетов и бизнеса. В этом году на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды победу в трех номинациях одержали еще пять проектов из Кузбасса. Они будут реализованы в 2025 году», — отметил губернатор Илья Середюк.
Благодаря реконструкции излюбленное место отдыха горожан и гостей города заметно преобразилось. В парке создано спортивно-событийное ядро с пунктом проката, теневыми навесами и уличными гамаками. Модернизированы спортивные зоны и детская локация, построена дополнительная локация со скейтплощадкой и веревочным городком.
– Реализация таких значимых проектов – это итог совместной работы, неравнодушия и созидательности всех заинтересованных лиц: жителей, нашей Компании, региональных и муниципальных властей, – отмечает заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям СУЭК Сергей Григорьев. – Социальная политика Компании, в первую очередь, направлена на положительные изменения в территориях присутствия и, как следствие, повышение качества жизни работников и их семей. Среди реализованных – пять кузбасских проектов: экопарки и скверы в городах Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Полысаево, и Мыски. В 2025 году, благодаря победе в конкурсе, будут реализованы еще три кузбасских проекта: «Тырганский парк» реконструируют в Прокопьевске, парк «Весенний» – в Киселевске, в Ленинске-Кузнецком обновится площадь Дворца культуры и искусства.