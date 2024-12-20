В штаб-квартире Русского географического общества в Москве прошла презентация «Индекса туристической привлекательности регионов России». Кузбасс стал лидером рейтинга регионов Сибирского федерального округа, второе место разделили Красноярский и Алтайский края, третье место у Иркутской области. Кроме того, в рейтинге самых привлекательных для туристов регионов России Кемеровская область занимает девятое место.

– Активное развитие туристической отрасли региона происходит благодаря поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Улучшается инфраструктура, появляются новые объекты, чтобы жители и гости региона могли увидеть все красоту Кузбасса туристического, — отметила министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.

Кузбасс является лидером в горнолыжном, событийном и промышленном туризме. В общем объеме туристического потока в регион более 70% приходится на горнолыжный туризм. На территории региона функционирует 21 горнолыжный комплекс. Главная точка притяжения — СТК «Шерегеш». Сейчас курорт предлагает туристам 60 км горнолыжных трасс разного уровня сложности. Событийные мероприятия курорта, такие как фестиваль открытия горнолыжного сезона «ШерегешФест», «ГрелкаФест», «Окрашено», «ВотЭтно!» и фестиваль открытия летнего сезона «ПРОГЕШ» собирают с каждым годом все больше туристов. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в 2023 году зафиксировано более 2,8 млн туристских поездок в Кузбасс. По итогам 2024 года ожидается прирост около 8%.

Мощным прорывным проектом является строительство международного аэропортового комплекса пгт Шерегеш. Это позволит увеличить турпоток из отдельных регионов и привлечет жителей центральной части России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, а также дружественных стран.

Активно развивается событийный туризм. В этом году международный научно-популярный фестиваль «Динотерра» в деревне Шестаково Чебулинского округа впервые проходил в течение недели и собрал более 76 тысяч туристов. Для гостей фестиваля одновременно работали 18 площадок. Более 3 тысяч человек передали «Привет в космос» и получили ответ с МКС от уроженца Кузбасса космонавта Александра Гребенкина.

Промышленные предприятия региона посетили более 19 тысяч туристов. Экскурсии реализуют 75 предприятий. Кузбасс как регион-наставник активно делится опытом развития промышленного туризма. Например, в январе этого года региональная команда Томской области по развитию промышленного туризма стала участником однодневной Школы компетенций по формированию туристических маршрутов на базе промышленного предприятия Кузбасса. Участники побывали на КАО «Азот», где познакомились с продукцией завода и посетили производственную площадку, а также увидели экспозиции об истории угледобычи в музее-заповеднике «Красная горка».

«Индекс туристической привлекательности регионов России» сформирован для развития внутреннего и въездного туризма, а также продвижения туристического потенциала регионов России. Оценку и ранжирование регионов проводит научно-образовательный консорциум «Устойчивый туризм» при поддержке Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Русского географического общества, Общенационального союза индустрии гостеприимства.