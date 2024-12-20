В Новокузнецком муниципальном округе на автомобильной дороге Николаевка – Северный Кандыш – Калтан после ремонта введен в эксплуатацию мост через реку Кондома. Сооружение, построенное в 70-х годах, с двумя полосами движения для транспорта и пешеходными тротуарами с ограждением по обеим сторонам отремонтировали благодаря выделенным средствам из областного бюджета. На эти цели по поручению губернатора направлено более 92 млн рублей. Приведение в нормативное состояние мостовых сооружений соответствует целям нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Конструкция состоит из четырех металлических пролетов, общая длина которых составляет 254 погонных метра, ширина проезжей части — 7 метров. После ремонта мостовой переход через реку Кондома позволяет пропускать транспортные средства без ограничений. Суточная интенсивность движения составит более 4,5 тысячи автомобилей. Строители приступили к ремонту моста в апреле 2024 года и завершили раньше запланированного срока. Для приведения в нормативное состояние сооружения подрядчик усилил металлические элементы конструкции, также было нанесено современное антикоррозионное покрытие из лакокрасочных материалов. Кроме того, специалисты ликвидировали дефекты на опорах и восстановили опорные части, заменили асфальтовое покрытие и барьерные ограждения. Работы проводились в условиях непрерывного движения транспорта по одной из сторон проезжей части. Ремонт напряженных участков осуществлялся в ночное время при полном перекрытии движения.