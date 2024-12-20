В Кузбассе стартовал фестиваль по 3D-технологиям

В детском технопарке «Кванториум 42» стартовал региональный этап Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «3D-Фишки». Два дня – 20 и 21 декабря – соревноваться будут школьники начальных классов. Общее количество участников — более 150 ребят из Кемерова и ближайших районов.

Соревнования проходят по трем направлениям:

– Творческий проект – создание трехмерных объектов при помощи 3D-ручки и декоративных элементов (1-2 классы);

– 3D-моделирование — моделирование объемных объектов в специальном программном обеспечении, проектирование инженерных объектов различной сложности, создание функциональных прототипов в соответствии с техническим заданием и презентация итогового проекта (3-4 классы);

– Объемное рисование — создание трехмерных объектов при помощи 3D-ручки и декоративных элементов (3-4 классы).

Участие в фестивале позволит ребятам развить интерес к научной и технической деятельности, прокачать свои инженерные навыки и поможет в создании условий для формирования индивидуальной образовательной траектории.

Отметим, фестиваль является частью регионального этапа Х Всероссийской командной инженерной Олимпиады школьников по 3D-технологиям «Инженеры будущего: 3D-технологии», которая пройдет на базе технопарка 24 декабря. Участниками станут команды школьников 5-8 классов, которые поборются за звание лучшего в 3D-моделировании и объемном рисовании. Завершающим этапом олимпиады станет защита работ перед региональными экспертами.

Фото: Министерство образования и науки Кузбасса.