Ежегодная премия является открытой площадкой для признания экспертов в наиболее актуальных сферах деловой и общественной жизни России и включает 22 номинации, охватывающие различные сферы деятельности.

Номинантами на соискание Премии могут выступать эксперты и молодые профессионалы, которые реализовали успешные и значимые проекты в сферах бизнеса, политики, медицины, культуры, благотворительности и других отраслей деловой и общественной жизни.

Получить подробную информацию, ознакомиться со списком номинаций, а также подать заявку на бесплатное участие возможно на сайте Премии https://expertgoda.com до 30 января 2025 года.

Организатор премии выступает «Эксперт. Центр аналитики», который входит в структуру медиахолдинга «Эксперт» (Москва) корпорации ВЭБ. Участие в конкурсе является бесплатным. Торжественная церемония награждения лауреатов XIV Международной премии «Эксперт года — 2025» пройдет 23 апреля в Москве. Подробнее ознакомиться с условиями участия можно на сайте премии по ссылке: https://expertgoda.com/polozhenie-o-premii

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