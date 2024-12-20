Подведены итоги регионального конкурса на лучшие страницы органов власти и местного самоуправления, их подведомственных организаций в социальных сетях. Его проводили правительство Кузбасса и Центр управления регионом (ЦУР Кузбасса).

«Для наших жителей госпаблики стали главным источником достоверной информации в соцсетях, поэтому они должны быть интересными и актуальными. Немаловажно и то, что кузбассовцы на этих площадках могут решить свои вопросы практически в любой сфере жизни, а власти — получить обратную связь от населения», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Из 350 заявок конкурсная комиссия определила лучших в десяти номинациях:

«Сегодня в Кузбассе почти 3 тысячи госпабликов. Благодаря росту профессионализма ответственных специалистов они постоянно развиваются, появляются новые форматы и креативные подходы. Чтобы повысить качество ведения страниц, Центр управления регионом постоянно оказывает госорганизациям техническую, методическую и учебно-консультационную поддержку с детальным разбором различных аспектов этой важной работы», — подчеркнул руководитель ЦУР Кузбасса Евгений Романов.

При оценке официальных страниц учитывались такие критерии, как общее оформление (фирменный стиль), разнообразие форматов, регулярность и качество публикаций, активность подписчиков и другие.

Все победители конкурса будут награждены Благодарностями губернатора Кузбасса.