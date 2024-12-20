Это уже 10-я партия груза, которую собрали беловчане для фронта. Бойцам отправили автомобиль УАЗ, колеса на трал, автозапчасти, квадрокоптеры, генераторы, бензопилы, оптические прицелы, оргтехнику, маскировочные сети, новогодние подарки, сделанные руками жителей.

«Продолжаем поддерживать наших бойцов на фронте. Сегодня из Белово на линию боевого соприкосновения отправилась фура с гуманитарным грузом. Также передали нашим солдатам детские письма и подарки от кузбасских мастериц, которые они получат уже накануне Нового года. Уверен, что бойцы с теплотой примут посылки и весточки из дома. Кузбасс своих не бросает! Вместе победим!» — сказал губернатор Илья Середюк.

Письма бойцам с новогодними пожеланиями в рамках акции «Звезда Победы» беловчане писали в течение месяца. Весточки из дома водителю фуры передал сын действующего участника СВО.

Торжественная отправка состоялась на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» во время проведения ежегодного благотворительного турнира «Битва за добро». Участие приняли волонтеры СВО, представители Движения Первых, ветераны спецоперации и спортсмены, которые приехали в Белово на соревнования из России, Китая и Узбекистана.

Благотворительный турнир «Битва за добро» проходил в 9-й раз. Участники провели семь поединков по кикбоксингу и ММА. Соревнования собрали более двух тысяч зрителей на площадке ФОК «Металлург», а также несколько тысяч подписчиков в социальной сети «ВКонтакте». Главный бой прошел между кузбасским бойцом Дмитрием Меньшиковым и спортсменом из Узбекистана Фазлиддином Раджабовым. Победу одержал кузбасский спортсмен.

Средства от продажи билетов будут направлены на поддержку детей с инвалидностью, реабилитацию героев СВО, а также на гуманитарную помощь для жителей Донбасса.

Новогодние подарки для участников СВО подготовили и кемеровские мастерицы. Женщины вяжут для солдат шерстяные носки, они станут частью предновогодних посылок, которые отправят на фронт. Также для бойцов рисуют новогодние открытки с пожеланиями счастья, здоровья и возвращения домой. В этом деле женщинам помогают дети из школы №30. Активистки надеются, что изготовленные их руками теплые вещи помогут защитникам Родины согреться в зимние холода, а поздравительные послания с добрыми пожеланиями поселят в душах солдат уверенность в том, что у них есть крепкий тыл.

Накануне Нового года в муниципалитетах Кузбасса устраивают праздничные представления для детей участников и ветеранов СВО. Так, накануне на театральные представления пригласили ребят в Юргинском округе, Калтане и пгт Яшкино. Дети приняли участие в конкурсах и зимних забавах. В завершение каждому ребенку Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки и игрушки.