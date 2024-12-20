«Талдинская-Западная-2» досрочно выполнила годовой план проходки

Бригада проходчиков шахты «Талдинская-Западная-2», расположенной в Прокопьевском муниципальном округе, досрочно выполнила годовую программу по проведению горных выработок. По итогам прошедшего месяца с начала года горняки подготовили 4 километра очистного фронта.

В подготовке были задействованы две бригады. Умело используя возможности комбайнов фронтального действия и продуманно организуя работу в забое, коллективы трудились на опережение планового задания.

Весомый вклад внес коллектив Сергея Подрезова. Это одна из сильнейших бригад Компании. Еще в июле этого года она прошла 1 километр 400 метров горных выработок.

Досрочно завершила выполнение плана вторая бригада. Так, коллектив Александра Чернова с начала года прошел 2 километра 600 метров. Работу по подготовке очистного фронта бригада ведет одновременно на двух комбайнах фронтального действия в параллельных забоях. Свои успехи коллектив подтвердил на очередном заседании профессионального клуба «Проходчик», где он стал одним из призеров.

С выполнением планового задания коллектив поздравил исполняющий обязанности директора Шахтоуправления «Талдинское – Западное», в состав которого входит шахта «Талдинская-Западная-2», Владимир Кукушкин. Он поблагодарил горняков за высокий профессионализм, стремление быть лучшими в нелегком шахтерском деле.