В администрации правительства Кузбасса состоялся торжественный прием, посвященный Дню энергетика. На мероприятии чествовали представителей энергетических компаний региона — ветеранов отрасли, молодых специалистов, инженеров и руководителей предприятий. 43 человека отмечены ведомственными и областными наградами.

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд пятеро кузбасских энергетиков были награждены почетными грамотами, еще пять человек — Благодарностями Министерства энергетики РФ.

Постановлением губернатора Кузбасса Ильи Середюка за созидательный труд, безграничную преданность профессиональному долгу, серебряным нагрудным знаком «Кузбасс» награждена генеральный директор общества «Электросетьсервис» Ирина Шейко. Медалью «За служение Кузбассу» отмечены шесть сотрудников отрасли, Почетной грамотой губернатора Кузбасса — три человека, Благодарностью губернатора Кузбасса — пять энергетиков. Восемнадцати специалистам присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Кузбасса». В числе награжденных — старший мастер производственной лаборатории электрического цеха Беловской ГРЭС Михаил Невидимов и помощник машиниста топливно-транспортного цеха Кемеровской ГРЭС Николай Устименко.

В муниципалитетах региона также прошли торжественные приемы с участием представителей отрасли. В пгт Яшкино мероприятие состоялось в Центральном доме культуры, 14 энергетикам вручили заслуженные награды.

В Тяжинском муниципальном округе наградили 18 человек. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие электроэнергетики медалями «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом» отмечены ветераны отрасли: Галина Глазырина, Сергей Зыков, Виктор Котельников, Наталья Митенко и Алексей Рыбаков. Кроме того, семь человек получили почетные грамоты от главы округа, еще шесть — благодарственные письма.

В Тисульском муниципальном округе 16 работников сферы энергетики награждены Почетными грамотами администрации округа.

В Тайге благодарственные письма администрации округа и ведомственные награды получили шесть человек. Кроме того, отмечены особые заслуги двух сотрудников Тайгинского участка филиала «Энергосеть», которые в настоящее время с честью выполняют свой долг в зоне специальной военной операции.